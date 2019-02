13:07 Uhr

Mann beim Baumfällen tödlich verunglückt Bayern

Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten bei Heidenheim in Mittelfranken tödlich verunglückt. Die Ehefrau fand den Mann leblos eingeklemmt unter einem gefällten Baum.

Bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Heidenheim ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitagabend für Holzfällarbeiten in dem Wald im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen

Da er abends nicht zurückkam, machte sich die Ehefrau auf die Suche und fand ihren Mann leblos eingeklemmt unter einem gefällten Baum. Zwei alarmierte Ersthelfer befreiten den 68-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (dpa/lby)

