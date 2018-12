vor 25 Min.

Mann durch Bauchschuss schwer verletzt - Polizei fahndet nach diesem Mann

In Erlenbach in Unterfranken ist ein 41-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet mit einem Bild nach einem Verdächtigen.

In Erlenbach in Unterfranken ist ein 41-Jähriger an Weihnachten mit einem Bauchschuss schwer verletzt worden. Der Schuss soll nach ersten Ermittlungen von einem Bekannten abgegeben worden sein.

Einsatzkräfte hatten den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) gefunden, wo dieser wohnt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Seine Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich.

Nach Zeugenaussagen sollen sich die beiden Männer vor der Tat im Treppenhaus des Gebäudes heftig gestritten haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Anwohner hätten den Täter schon zuvor im Mehrfamilienhaus gesehen und gekannt, hieß es von der Polizei.

Am Mittwoch wandten sich Polizei und Staatsanwaltschaft dann mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Sie gehen demnach von einer Beziehungstat aus und fahnden nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter, dem 28-jährigen Anatol Wolf. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

28 Jahre alt

1,78 Meter groß

schlanke Figur

dunkle kurze Haare

zur Ttatzeit mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet.

Der 28-Jährige könnte nach wie vor bewaffnet sein, warnte die Polizei. Wer ihn sieht, sollte nicht selbst eingreifen, sondern sofort den Notruf wählen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts werden von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt. Vor allem der exakte Tatablauf und die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (AZ)

