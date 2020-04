15:14 Uhr

Mann hält 70 Katzen in Wohnung - 43 Tiere beschlagnahmt

Ganze 70 Katzen hat ein Mann im Allgäu in seiner Wohnung gehalten. Den Tieren ging es an sich gut - dennoch beschlagnahmte die Polizei 43 von ihnen. Es waren zu viele.

In einer Wohnung in Bad Grönenbach im Allgäu hat ein Mann rund 70 Katzen gehalten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten die Katzen bereits Mitte März entdeckt, 43 der Tiere beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Die restlichen gut zwei Dutzend Katzen blieben vorerst bei ihrem Halter in der Wohnung. Dieser habe die Tiere an sich gut behandelt, allerdings seien es einfach zu viele für die Fläche gewesen.

Die Behörden waren zuvor auf den Mann aufmerksam geworden, weil mehrere Menschen gemeldet hatten, in seiner Wohnung befänden sich gestohlene Katzen. Laut Polizeibericht habe sich dieser Verdacht nach ersten Ermittlungen aber nicht bestätigt. Warum der Mann derart viele Katzen hielt, blieb zunächst unklar. (dpa/lby)

