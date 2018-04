vor 59 Min.

Mann läuft im Drogenrausch nackt über die Autobahn Bayern

Kuriose Szenen ereigneten sich Samstagmorgen auf der A7 bei Füssen: Im Ecstasy-Drogenrausch lief ein 26-Jähriger nackt über die Autobahn.

Im Drogenrausch ist ein 26-Jähriger nackt über die Autobahn 7 am deutsch-österreichischen Grenztunnel in Füssen gelaufen. Da der Mann am frühen Samstagmorgen "keine schlüssige Erklärung für seine Darbietung im Adamskostüm liefern konnte", brachten ihn Beamte der Bundespolizei zur örtlichen Polizei.

Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, konnten sie schnell feststellen, dass der Mann Drogen genommen hatte. Sie durchsuchten daraufhin das Zimmer des 26-Jährigen in einem nahen Hotel und fanden Ecstasy in seinem Rucksack.

Als die Polizei ihm Handfesseln anlegen wollte, leistete der Mann Widerstand. Er erhielt daraufhin nicht nur eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (dpa/lby)

Themen Folgen