09:28 Uhr

Mann löst Panik bei Ostermesse in München aus - 24 Menschen verletzt

Bei der Ostermesse in einer Kirche in der Münchner Ludwigsvorstadt wurden 24 Menschen verletzt. Ein geistig verwirrter Mann hatte die Messe gestört.

Bei der Ostermesse in einer Kirche in der Münchner Ludwigsvorstadt wurden 24 Menschen verletzt. Ein geistig verwirrter Mann hatte die Messe gestört.

Ein offenbar geistig verwirrter Mann störte am Samstagabend die Ostermesse in der St. Pauls-Pfarrkirche in der Ludwigsvorstadt in München. Laut Angaben der Polizei rief der Mann unverständliche Worte und gestikulierte.

Mann stört Ostermesse in München - Besucher verlassen Kirche fluchtartig

Einige der Messebesucher in Hörweite erschraken dabei und verließen fluchtartig die Kirche. Durch dieses Verhalten animiert folgten ihnen weitere Besucher in Richtung Ausgänge.

Wie die Polizei mitteilt, verletzten sich 24 Menschen minimal bei den unkontrollierten Reaktionen. Sie konnten jedoch nach ambulanter Versorgung weiter am Gottesdienst teilnehmen.

24 Menschen bei Gottesdienst verletzt

Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Polizeiangaben zufolge ging von ihm nach jetzigem Ermittlungsstand keine Gefahr für den Gottesdienst und dessen Besucher aus. Für die Dauer Messe betreute die Münchener Polizei Zeugen des Vorfalls im Bereich des Gotteshauses. (AZ)

Themen Folgen