14:54 Uhr

Mann rast auf Bürodrehstuhl in Kiosk Bayern

Bei manchen Meldungen der Polizei fragt man sich wirklich, was da los war. So auch hier: Ein Mann ist am Münchner Hauptbahnhof auf einem Bürostuhl in einen Kiosk gerast.

Ein Mann ist auf einem rollenden Bürodrehstuhl in einen Kiosk am Münchner Hauptbahnhof gerast. Dabei beschädigte der Unbekannte in der Nacht auf Freitag die Jalousie des Standes, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann selbst blieb ersten Erkenntnissen zufolge unversehrt. Er konnte unerkannt flüchten. (dpa/lby)

