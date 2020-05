vor 31 Min.

Mann schlägt Verlobte in S-Bahn krankenhausreif

Wegen eines Streits um ein Handy musste die Bundespolizei am Donnerstag zur S-Bahnhaltestelle Röhrmoos im Landkreis Dachau ausrücken.

Ein Mann hat am Donnerstag wegen eines Streits um ein Handy seine Verlobte in einer S-Bahn zur Haltestelle Röhrmoos geschlagen und so verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, stellten die Beamten bei der 48-jährigen Frau einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest. Sie wurde mit Arm- und Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Täter war der Polizei bereits bekannt

Der 26-jährige Täter ist der Polizei bereits wegen mehrerer Drogen- und Gewaltdelikte bekannt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (dpa/lby/AZ)

