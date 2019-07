vor 16 Min.

Mann soll Frau nach Zwangsheirat vergewaltigt haben

Ein 23 Jahre alter Mann steht in München vor Gericht, weil er seine Ehefrau mehrfach vergewaltigt haben soll. Die Ehe wurde arrangiert.

Nach einer arrangierten Zwangsheirat in Oberbayern soll ein junger Mann seine Ehefrau vergewaltigt haben - ab Mittwoch (9.15 Uhr) muss sich der 23 Jahre alte Afghane vor dem Landgericht München II verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 21-Jährige in der Hochzeitsnacht im August vergangenen Jahres mehrfach vergewaltigt zu haben. Der Mann muss sich zudem unter anderem wegen Bedrohung verantworten. Der Angeklagte sitzt seit September in Untersuchungshaft. (dpa/lby)

