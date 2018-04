vor 23 Min.

Mann stirbt bei Auffahrunfall auf A3 bei Regensburg Bayern

Auf der Autobahn A3 bei Regensburg ist am Ostersonntag ein 79 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Er hatte laut Polizei ein seltsames Manöver gelenkt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) ist am Ostersonntag ein 79 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Rettungskräfte brachten seine Beifahrerin und eine zweite Autofahrerin mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 79-Jährige steuerte demnach seinen Wagen in Fahrtrichtung Passau vom Standstreifen aus auf die rechte Fahrspur.

Eine Autofahrerin sah das zu spät und fuhr ungebremst mit hoher Geschwindigkeit auf. Der 79-Jährige konnte laut Polizei nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden. (dpa/lby)

