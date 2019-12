vor 50 Min.

Mann tötet Frau und sich selbst - aus Sorge vor Wohnungsverlust?

Ein Angehöriger hat in Kempten ein Paar tot in dessen Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Sorge vor Wohnungsverlust ein Motiv sein könnte.

In Kempten ist am Montag ein Paar tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass der Mann Sorge hatte, seine Wohnung zu verlieren.

Ein Mann hat in Kempten seine Lebensgefährtin erschlagen und nach Erkenntnissen der Polizei danach sich umgebracht. "Als Motiv der Tat wird ein drohender Wohnungsverlust vermutet, vor der der Mann die Frau bewahren wollte", teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Kempten: Mann bringt Frau und sich selbst in gemeinsamer Wohnung um

Die Tat fand demzufolge in der Wohnung der Frau statt, beide führten eine langjährige Partnerschaft. Die Beamten schließen den Angaben nach auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen aus, dass jemand Drittes an der Tat beteiligt gewesen war.

Ein Angehöriger hatte am Montag die Wohnung betreten. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der 79-jährigen Frau und des 66-jährigen Mannes feststellen.

Die Obduktion ergab, dass der Frau von hinten mit einem harten Gegenstand tödliche Verletzungen zugefügt wurden. Der Mann habe sich anschließend selbst das Leben genommen. (dpa/lby)

