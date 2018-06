vor 35 Min.

Mann verletzt sich bei Gabelstapler-Fahrt schwer Bayern

42-Jähriger hat sich bei Gabelstapler-Unfall in einem Fachgroßhandel für Haustechnik schwer am Kopf verletzt.

Ein 42-Jähriger hat sich bei einer Gabelstaplerfahrt in einem Fachgroßhandel für Haustechnik in Friedberg schwer verletzt. Der Mann fuhr rückwärts in einen Gang und blieb nach Angaben der Polizei wegen der zu hohen Ladung hängen.

Der Mann fiel dabei vom Stapler und wurde von mehreren Heizkörpern getroffen, die in einem Regal lagerten. Der 42-Jährige erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und kam ins Krankenhaus. (AZ)

Themen Folgen