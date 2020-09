vor 31 Min.

Mann verletzt sich schwer beim Zündeln in einer Regionalbahn

Feuerwehrleute an einem Zug, in dem ein Feuer ausgebrochen war.

Ein 56-Jähriger hat sich am Montagabend in Grafing schwer verletzt, weil er in einem Zug an einen Sitzbezug und seinem eigenen Hemd zündelte.

Erst betätigt er die Notentriegelung, dann zündelt er am Bahnsteig und in der Bahn: Ein 56-Jähriger hat am Bahnhof im oberbayerischen Grafing für Chaos gesorgt und sich selbst schwer verletzt. Zunächst hatte ihn die Polizei nach eigenen Angaben vom Mittwoch aus einer S-Bahn begleitet, nachdem er grundlos die Notentriegelung bediente. Kurz darauf zündete er am Montagabend einen Mülleimer am Bahnsteig an, um sich die Hände zu wärmen. Ein Lokführer löschte den Brand gemeinsam mit einem Fahrdienstleiter.

Wiederholungstäter: Der Mann zündelte auch im Zug

Zur selben Zeit informierten zwei Männer die Bahnmitarbeiter darüber, dass in einem Regionalzug jemand zündelte. Als der Lokführer zum Zug zurückkam, qualmte es bereits aus der Tür. Der 56-Jährige hatte einen Sitzbezug sowie sein eigenes Hemd angezündet. Er verbrannte sich mehrfach am Oberkörper, das noch glühende Hemd lag auf dem Boden. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Wegen der Brandverletzungen dritten Grades soll er in den kommenden Tagen operiert werden. (dpa)

