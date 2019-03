vor 51 Min.

Mann verschanzt sich in Haus - Großeinsatz in Pentling

In Pentling bei Regensburg hat sich in der Nacht ein 40-jähriger Mann im Haus seiner Eltern verschanzt. Das Sondereinsatzkommando war stundenlang vor Ort.

In der Nacht zum Mittwoch hat sich in Pentling bei Regensburg ein großer Polizeieinsatz ereignet. Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet, habe sich ein Mann stundenlang im Wohnhaus seiner Eltern verschanzt. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Am Morgen, gegen 7.15 Uhr, nahm die Polizei den Mann schließlich fest, verletzt wurde niemand. Die Eltern konnten das Haus ebenfalls verlassen. Das Sondereinsatzkommando war laut Mittelbayerischer Zeitung vor Ort, weil sich im Haus möglicherweise Waffen befanden. Der Verdacht sei aber noch nicht bestätigt. (AZ)

