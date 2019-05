16.05.2019

Mann wollte Bub erstechen

Eritreer rastete wegen Nacktvideo aus

Er soll einen damals Elfjährigen in Vilshofen (Landkreis Passau) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Zum Prozessauftakt hat sich der Angeklagte nun zu seinem Motiv geäußert. Der 26-Jährige hatte es nach eigener Darstellung ursprünglich auf die Mutter des Buben abgesehen, weil diese angeblich sein Handy gehackt und ein Nacktvideo von ihm verbreitet hatte. „Das hat mich im Kopf verrückt gemacht“, sagte er vor dem Landgericht Passau. Weil die Mutter nicht zu Hause war, folgte der Eritreer der Anklage zufolge dem Bub im Juli vergangenen Jahres in die Wohnung der Familie. Dort habe er mit einem Küchenmesser auf das Kind eingestochen und dabei mehrfach „Stirb!“ gerufen. Der Junge erlitt Schnittverletzungen an Hals, Armen und Beinen und musste operiert werden. Laut Staatsanwaltschaft konnte sich der Elfjährige erst losreißen, als der Hund der Familie den Täter biss. (dpa)

