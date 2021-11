Großeinsatz nach Bedrohungslage am Schulzentrum

Großeinsatz der Polizei in Marktoberdorf: Das Schulzentrum wurde am Morgen nach einer Drohung gegen das Gymnasium evakuiert.

Großeinsatz der Polizei am Montag in Marktoberdorf: Nach einer "unkonkreten Drohung" gegen das Gymnasium, so die Polizei, wurde das Schulzentrum in Marktoberdorf kurzzeitig evakuiert. Inzwischen läuft der Unterricht wieder.

Einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/Süd-West zufolge war am frühen Montagmorgen eine "unkonkrete Drohung" gegen das Gymnasium eingegangen. Bei wem die Nachricht einging, ließ der Polizeisprecher offen.

Sofort rückte ein Großaufgebot der Polizei am Schulzentrum in Marktoberdorf an. Beamte mit Maschinenpistolen sperrten das Gelände großräumig ab. Das Schulzentrum wurde noch vor Unterrichtsbeginn evakuiert, die Schülerinnen und Schüler von Mittelschule, Realschule und Gymnasium etwas abseits der Gebäude unter Betreuung von Polizeibeamten gesammelt.

Sprengstoffhunde durchsuchen Schulzentrum Marktoberdorf

Anschließend durchsuchten Beamte mit Sprengstoffhunden die Gebäude. Dies sei allerdings eine Standardmaßnahme. "Eine konkrete Gefährdung gab es zu keinem Zeitpunkt", hieß es bei der Polizei weiter. Gegen 9 Uhr wurden die Schulen dann wieder für den Unterricht freigegeben. Heute ist erster Schultag nach den Herbstferien in Bayern.

Vor Ort waren nach Angaben des Sprechers rund 60 Polizisten und Polizistinnen des Polizeipräsidiums Schwaben/Süd-West. Spezialkräfte wurden nicht angefordert.

Wer hinter der Drohung steckt und was sein oder ihr Motiv war, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Drohungen gegen Schulen und andere öffentliche Einrichtungen kommen immer wieder vor. Wenn der oder die Täter gefasst werden, müssen sie wegen Störung der öffentlichen Ordnung durch Androhung von Straftaten mit empfindlichen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafe rechnen. Außerdem müssen sie die Einsatzkosten zahlen, die unter Umständen in den fünfstelligen Bereich gehen können.