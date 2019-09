20:01 Uhr

Marktoberdorf: Radfahrer von Auto getötet

Am Sonntagabend ist in Marktoberdorf ein Fahrradfahrer von einem Auto überrollt worden.

Am Sonntagabend ist in Marktoberdorf ein Fahrradfahrer von einem Auto überrollt worden. Er starb an seinen Verletzungen.

Bei einem Unfall in Marktoberdorf (Kreis Ostallgäu) ist am Sonntagabend ein Radfahrer gestorben. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, geschah der Unfall in der Ruderatshofener Straße als der Radfahrer wohl sein Fahrrad über die Straße schieben wollte.

Weitere Details zum Unfallhergang und zum Opfer wurden noch nicht genannt. Polizisten und ein Gutachter waren am späten Sonntagabend noch vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und die Ursache zu klären. (AZ)

