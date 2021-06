Hier sehen Sie heute die Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream

Nach dem Impfgipfel in Bayern stellt Markus Söder die Ergebnisse vor. Hier sehen Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream.

In Bayern soll das Tempo bei den Corona-Impfungen wieder erhöht werden. Um das zu erreichen, beraten Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Montag bei einem Impfgipfel mit Experten und Kommunalpolitikern.

Anschließend werden Söder und Holetschek heute Mittag die Ergebnisse der Beratungen vorstellen. Hier finden Sie einen Live-Stream zu der Pressekonferenz.

Impfgipfel in Bayern: Es soll mehr Erstimpfungen geben

Für die kommenden Wochen haben die Hersteller mehr Impfstoff in Aussicht gestellt. Beim Impfgipfel in Bayern soll es vor allem darum gehen, wieder mehr Erstimpfungen zu ermöglichen, nachdem es zuletzt vor allem Zweitimpfungen gab.

Außerdem soll durch die Impfkampagne die Verbreitung der Delta-Variante ausgebremst werden, die zum ersten Mal im Oktober 2020 in Indien nachgewiesen wurde. Sie gilt als besonders ansteckend und macht zum Beispiel in Großbritannien 80 bis 90 Prozent der Neuinfektionen aus. In Bayern liegt der Anteil der Delta-Variante wohl bei etwa zehn Prozent, schätzt Professor Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing.

Zum Impfgipfel in Bayern wurden laut Gesundheitsministerium etwa 20 Experten eingeladen. Dazu gehören nicht nur Kommunalpolitiker und Wissenschaftler. Auch Ärzte sowie Vertreter von Apotheken und aus der Wirtschaft nehmen an der Videokonferenz teil.

Vom Bayerischen Gesundheitsministerium heißt es dazu: "Ein halbes Jahr nach dem Start der Corona-Impfungen ist dieser zweite bayerische Impfgipfel ein wichtiger Uhrenvergleich aller beteiligten Gruppen." Die Ausgangslage bezeichnet ein Sprecher als positiv. In Bayern sei die Hälfte der Bürger mindestens einmal geimpft, ein Drittel habe schon den vollen Schutz.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz beginnt heute um 12 Uhr in München. Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek werden die Ergebnisse des Impfgipfels gemeinsam vorstellen. Den Live-Stream finden Sie hier:

(sge, mit dpa)