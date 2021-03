11:22 Uhr

Markus Söder live in der Pressekonferenz: Keine Öffnungen bis Ende der Osterferien

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht in der Pressekonferenz über die neuen Corona-Beschlüsse.

Das bayerische Kabinett hat sich heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Neben strengen Regeln über die Ostertage soll es ab dem 12. April weitere Lockerungen geben.

Von Manuel Andre

Bayern will nach den Osterferien die Corona-Regeln für den Einzelhandel lockern. Dann sollen Ladenöffnungen mit Hygienekonzept bereits bei einer Inzidenz unter 100 im Land- oder Stadtkreis möglich sein. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Bisher liegt die Grenze dafür bei 50. Mindestabstand, Maskenpflicht und eine Begrenzung der Kundenzahl bleiben erhalten.

Weiter will das bayerische Kabinett will den Gründonnerstag zu einem Feiertag machenDies bedeutet, dass Arbeitnehmer nicht zur Arbeit gehen müssten. Die Umsetzung der Feiertage wird derzeit noch vom Bund geprüft. Am Karsamstag darf nur der Lebensmittelhandel öffnen. Damit folgt Söder den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz.

Öffnungen nach den Osterferien möglich

Das Öffnungs-Modell, das bisher vorgesehen wurde, soll ab dem 12. April wieder angewendet werden. Demnach könnte die Gastronomie und der Einzelhandel je nach den Inzidenzwerten öffnen. Im Bereich der Kultur sollen Pilotprojekte weitere Öffnungen ermöglichen.

Mehr Tests in den Schulen

Auch im Schulbereich soll es nach den Osterferien weitere Öffnungen geben. Trotz einem Inzidenzwert von über 100 soll es den Abschlussklassen möglich sein, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Das ist aber nur möglich, wenn die Schüler und Lehrer negative Testergebnisse vorweisen können.

Nach den zähen Verhandlungen in der Ministerpräsidentenkonferenz hat heute das bayerische Kabinett getagt. In der Sitzung ging es um die um die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse aus der Nacht mit Blick auf Ostern. Über die Beschlüsse informieren Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo.

Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Corona in Bayern: Lockdown bis 18. April

Nach zwölfstündigen Beratungen hatten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht auf eine Verlängerung des Lockdowns bis 18. April und auf besonders strenge Regeln über die Ostertage verständigt. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Gründonnerstag und Karfreitag werden dafür bundesweit als Ruhetage definiert. Auch der Lebensmittelhandel soll mit Ausnahme des Karsamstags geschlossen bleiben.

Private Zusammenkünfte sind über die Ostertage nur mit dem eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand möglich, auf jedoch maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Der allgemeine Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird insgesamt bis zum 18. April verlängert. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen