Markus Söder spricht mit Mike Singer über Impfungen auf Instagram

Der DSDS-Juror Mike Singer stellt dem bayerischen Ministerpräsidenten Fragen zu Corona-Impfungen. Söder antwortet - und hat technische Schwierigkeiten.

Von Anna Katharina Schmid

Die Umrisse sind verschwommen, das Bild flackert - dann taucht Markus Söder vor einer virtuellen Blätterwand auf. "Hallo, hören Sie mich?", fragt Mike Singer. Die Frage wiederholte er oft, denn der bayerische Ministerpräsident hatte offensichtlich technische Schwierigkeiten bei dem Livestream auf Instagram. In einem kurzen Gespräch am Mittwochmorgen beantwortete Söder Fragen zur Corona-Impfung von Fans des DSDS-Jurors.

Der 21-jährige Sänger hatte sich vor einem Monat positiv über die Impfung geäußert. "Lieber Herr Söder, wenn ich niemandem eine Impfung wegnehme, würde ich mich gerne impfen lassen. Also, wo soll ich hinkommen?", schrieb Singer auf seinem Instagram-Profil. Er habe selbst eine Corona-Infektion hinter sich und halte die Möglichkeit einer Impfung für "unfassbar".

Söder spricht über die Corona-Impfung auf "Insta-Live"

Singer, dem auf Instagram rund 1,5 Millionen Menschen folgen, ist das Thema ein Anliegen: "Ich bekomme mit, dass auch Leute in meinem Alter nicht daran glauben." Aus diesem Grund wollte er öffentlich darüber sprechen und Menschen mitgeben, offener auf das Impfen zu reagieren. Er sei bereit für die Impfung. Ob sich auch Söder impfen lassen würde? "Wenn ich dran bin, unbedingt", erwiderte der Ministerpräsident. Er selbst habe alle gängigen Impfungen erhalten und diese "immer gut verdaut".

Söder zeigte Verständnis für die angespannte Stimmung: "Das ist eine schwierige Übergangszeit. Ich verstehe, dass gerade junge Leute total genervt sind von dem Ganzen." Die Corona-Impfungen bedeute baldige Freiheit, man müsse die Zeit ertragen. Die Frage, wann wieder Normalität herrscht, beschäftige Singer zufolge viele seiner Fans: "Sind wir im Sommer so weit mit den Impfungen, dass wir schon wieder reisen dürfen?"

Geduld sei jetzt wichtig - und etwas Mühe. Söder gab sich betont jugendnah: "In dem Sommer würde ich noch ein bisschen aufpassen. Also ich würde noch nicht das absolute Super-Party-Vergnügen an allererste Stelle setzen." Dennoch stünden die Chancen gut, dass im Sommer bereits mehr möglich sei als jetzt.

Söder bricht immer wieder ab: Technikprobleme in der Staatskanzlei?

Mitten im Stream fror das Bild des Ministerpräsidenten ein. Singer startete den Livestream mit Söder neu, wenige Sekunden später brach das Video erneut ab. In den Kommentaren häuften sich Lachsmileys und Witze über die Technikprobleme. "Söder, wann kommt das gute Internet in Bayern?", witzelte eine Userin. "Ihre Verbindung ist leider nicht so gut", sagte Singer. Der Ministerpräsident entgegnete entschieden: "Meine ist gut!". Er sitze in der Staatskanzlei, dort sei alles top ausgestattet, hörte man ihn sagen - während sich sein Bild in bunte Pixel auflöste.

Flüchtig fiel er aus der staatsmännischen Rolle, sprach schneller und lachte. "Es sind schon alle nervös hier in meinem Umfeld, wenn die Verbindung nicht klappt. Da haben sie alle Angst, dass sie Ärger mit dem Ministerpräsidenten bekommen." Bis zum Ende des Gesprächs kam es immer wieder zu kurzen Aussetzern, einmal begründete Söder die Probleme mit einem eingehenden Anruf. Mike Singer überbrückte die Pausen mit einem Schmunzeln - in einwandfreier Videoqualität.

