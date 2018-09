vor 38 Min.

Markus Söder und Ludwig Hartmann treten zum TV-Duell an Bayern

Beim TV-Duell gibt es eine Neuerung: Vor der Landtagswahl duellieren sich CSU und Grüne im Fernsehen.

Zuletzt hatte es so ausgesehen, als würde der Termin ausfallen. Nun wird es doch ein TV-Duell vor der bayerischen Landtagswahl geben - in ungewohnter Konstellation. Wie der Bayerische Rundfunk am Montag mitteilte, treffen Ministerpräsident Markus Söder und der Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, aufeinander. Hartmann ist einer von zwei Spitzenkandidaten der Grünen. Im Gegensatz zu seiner Co-Kandidatin Katharina Schulze hat er allerdings das Mindestalter von 40 Jahren, das das Amt des Ministerpräsidenten vorsieht.

Grüne kommen in Umfrage auf Platz zwei

Der BR begründet seine Entscheidung für das Duell mit seiner letzten "BayernTrend"-Umfrage, die die CSU bei 35 und die Grünen bei 17 Prozent gesehen hatte. In der Umfrage hatten die Grünen sechs Prozentpunkte Vorsprung auf die drittplatzierten Parteien SPD, AfD und Freie Wähler gehabt. Einen ähnlichen Trend sieht unser "Bayern-Monitor": In den vergangenen zwei Auswertungen der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion lagen die Grünen auf Platz zwei.

Stattfinden wird das TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann am Mittwoch, 26. September, um 20.15 Uhr. Die Sendung dauert eine Stunde und wird von BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderiert. Zwei Tage später bekommen SPD, AfD, Freie Wähler, FDP und Linke die Chance, sich im Fernsehen zu präsentieren. Ihre Spitzenvertreter nehmen an einem 90-minütigen "Fünf-Kampf" teil. (mol)

