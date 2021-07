Nach Maskenaffäre: Neustart in der Günzburger CSU

Plus Der krisengeschüttelte Kreisverband wählt nach dem Abgang von Alfred Sauter einen komplett neuen Vorstand. Kann Landrat und Sauter-Zögling Hans Reichhart den Laden in ruhigeres Fahrwasser führen?

Nach der Maskenaffäre hat der besonders betroffene CSU-Kreisverband Günzburg einen komplett neuen Vorstand bestimmt. Der Günzburger Landrat und frühere bayerische Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart wurde am Donnerstagabend zum neuen Vorsitzenden gewählt. 117 von 118 Stimmen entfielen auf ihn, was 99,2 Prozent entspricht. Reichhart folgt damit auf den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, der im Zentrum der Maskenaffäre steht und deshalb nach 25 Jahren den Kreisvorsitz aufgegeben hat.