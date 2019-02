25.02.2019

Mehr Geld für die Kunst Bayern

In Regensburg entsteht gerade das neue Museum der bayerischen Geschichte. Kunstminister Sibler kündigte am Sonntag wesentlich mehr Geld für Kultur und Wissenschaft an.

Minister Sibler kündigt ein sattes Plus an

Für Wissenschaft und Kunst will Bayern in den kommenden zwei Jahren insgesamt mehr als 570 Millionen Euro mehr ausgeben. Im Entwurf des Rekord-Doppelhaushalts seien 404 Millionen Euro zusätzlich für 2019 sowie 171 Millionen Euro mehr für 2020 eingeplant, teilte Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag mit. Dies sei ein Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zu 2018.

„Insgesamt können wir – wenn der Haushaltsgesetzgeber zustimmt – in diesem Jahr über 7,2 Milliarden und 2020 über knapp 7,4 Milliarden Euro verfügen“, sagte Sibler einer Mitteilung zufolge. Geplant ist demnach, vor allem große und mittlere Bauprojekte sowie den Innovationsfonds für Universitäten und Hochschulen stärker zu fördern. Woher das zusätzliche Geld stammt, war zunächst nicht bekannt.

Insgesamt soll der Etat um rund sechs Prozent auf 64,9 Milliarden Euro wachsen. Das ist der kräftigste Anstieg seit Jahren, mit Ausnahme der Zuwächse wegen der hohen Flüchtlingszahlen im Staatshaushalt 2016. Damit der Entwurf umgesetzt wird, müsste der Landtag ihn bis zum Sommer beschließen. (dpa)

Themen Folgen