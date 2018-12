Mehr Wildunfälle auf Bayerns Straßen

Nicht nur Dunkelheit, Laub und Regenwetter gehören im Herbst zu den Gefahren für Autofahrer. Auch Wildunfälle häufen sich nun besonders, denn es ist Jagdsaison. Wie sich Verkehrsteilnehmer am besten verhalten:

Weihnachten

Söder kauft Geschenke auf den letzten Drücker

Ministerpräsident Markus Söder pflegt an Weihnachten Rituale. Was er beim letzten Besuch auf dem Christkindlesmarkt kauft und was abends auf den Tisch kommt.