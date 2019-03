20.03.2019

Mehr für Schwaben

Koalition stockt bei Bifa, Carbon-Strategie und Artenschutzzentrum auf

Von Uli Bachmeier

Nach dem Willen der Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler soll es im neuen Doppelhaushalt nun doch noch etwas mehr Geld für Schwaben geben.

Wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring (Landkreis Augsburg), mitteilte, habe er gemeinsam mit seinem Kollegen Bernhard Pohl (Kaufbeuren) in den Haushaltsgesprächen mit der CSU erreicht, dass die Carbon-Strategie schwäbischer Unternehmen mit einer Million Euro gefördert werde. Aus der Fraktionsreserve der Freien Wähler sollen auch die Mittel für das geplante Artenschutzzentrum in Augsburg von 1,9 auf 2,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Und gemeinsam mit seinem Augsburger CSU-Kollegen Johannes Hintersberger habe er in den Gesprächen erreicht, dass das Augsburger Umweltinstitut Bifa statt 500000 Euro nun doch eine Million Euro bekomme. Zusammen mit weiteren kleineren Projekten summiere sich der Mehrwert für Schwaben auf 2,25 Millionen Euro.

