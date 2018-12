10:41 Uhr

Mehrere Autos stoßen auf der A96 bei Memmingen zusammen Bayern

Auf der A96 bei Memmingen sind mehrere Autos zusammengestoßen. Es staut sich auf der Strecke Richtung Lindau. Es gab Verletzte.

Am Montagmorgen sind auf der A96 bei Memmingen mehrere Autos in einem Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es mehrere Verletzte. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Memmingen-Nord in Richtung Lindau. Beide Spuren sind wegen den Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wird über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Mittlerweile hat sich ein fünf Kilometer langer Rückstau bis Holzgünz gebildet. Mehr erfahren Sie hier später. (AZ)

