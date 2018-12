vor 18 Min.

Mehrere Verletzte nach Beziehungsdrama in Passau Bayern

Nach dem Einsatz von Pfefferspray mussten in Passau 200 Menschen aus einem Club evakuiert werden.

Im Rahmen eines Beziehungsdramas kam es in einem Nachtclub in Passau zu mehreren Verletzten. Der Club musste geräumt werden.

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in einem Passauer Club zu einem Streit zwischen dem Partner und dem Ex-Partner einer Frau. Laut der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern gerieten diese bei einem unvorhergesehenen Aufeinandertreffen in dem Club stark eineinander. Gegen 1.50 Uhr nachts eskalierte die Situation und der Ex-Freund der ebenfalls anwesenden Frau setzte Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein. Daraufhin musste der gesamte Club geräumt werden, rund 200 Partygäste mussten das Lokal verlassen.

Mehrere der anwesenden Personen klagten anschließend über gesundheitliche Beschwerden wie Probleme bei der Atmung und Reizungen der Augen. Drei der verletzen Personen mussten zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Der Mann, der das Pfefferspray eingesetzt hat, wurde festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. (dpa)

