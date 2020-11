vor 33 Min.

Memmingen: Anwohner startet Petition für Tempolimit auf A7

Plus David Echtner wohnt mit seiner Familie etwa 50 Meter von der A 7 entfernt. Tag und Nacht hört er die Fahrzeuge. Wie er ein Tempolimit erreichen will.

Von David Specht

Die Terrasse ist noch neu. Erst vor wenigen Tagen hat David Echtner die Bretter verlegt. Davor erstreckt sich der Garten der kleinen Familie im Memminger Westen. Orange und gelbe Blätter bedecken den Boden. Eigentlich sollte dies ein Ort der Ruhe und Entspannung für Echtner und seine Frau Dorothea sowie ein Platz zum Toben und Spielen für die zweijährigen Zwillinge Paul und Justus sein. Doch seit die Familie vor einem Jahr in das Haus gezogen ist, verbinden sie damit vor allem eines: Lärm.

Denn nur etwa 50 Meter weiter fahren Autos, Lastwagen und Motorräder auf der A 7 nach Norden. Das Rattern der Motoren und das Rollen der Reifen auf dem Asphalt sind vom Haus der Familie aus gut zu hören. Immer wieder stechen schnell vorbeifahrende Autos aus dieser Geräuschkulisse heraus. "Und man glaubt nicht, wie viele Lastwagen an einem Tag hupen", sagt Dorothea Echtner.

Memmingen: Petition für Tempolimit auf A7

Ihren Mann David stören vor allem die Autos, die an der Anschlussstelle Memmingen Nord auf die A 7 auf und mit knallendem Auspuff an seinem Haus vorbeifahren. "An keiner anderen Stadt mit Autobahnkreuz kann man so vorbeirasen", sagt er. Echtner hat deshalb eine Petition an Oberbürgermeister Manfred Schilder gestartet. Er will, dass auf dem Abschnitt vom Autobahnkreuz bis zur Ausfahrt Memmingen-Süd ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern gilt.

Bis Dienstag sammelten Echtner und einige Helfer fast 400 Unterschriften. Einige auf der Internetseite openpetition.de, viele mit Unterschriftenlisten an Haustüren. "Das war mit den Kindern anstrengend, sie haben zwar gern geklingelt, aber nicht gern gewartet", erzählt er und schmunzelt. Während des Lockdowns hofft Echtner nun, weitere Betroffene online zu erreichen.

Mehr als 40 Menschen haben seine Petition bereits kommentiert. "Unbedingt für den Lärmschutz in Buxheim nötig. Muss oft im Sommer zum Schlafen die Fenster schließen", schreibt etwa eine Frau. Eine andere Anwohnerin meint: "Man kann den Spazierweg entlang der A 7 gar nicht mehr nutzen, weil man sich während des Spazierengehens nicht unterhalten kann."

A7: Immer mehr Verkehr auf der Autobahn

Auf der Suche nach Unterstützern hört Echtner aber auch andere Meinungen. "Manche sagen: Als ihr hergezogen seid, wusstet ihr doch, dass ihr neben der Autobahn wohnt." Dieses Argument will er so nicht stehen lassen. "Ich bin als Kind in der Nähe aufgewachsen. Wir haben als Buben in dem Wald neben der Autobahn gespielt und sind dort Schlitten gefahren." Der Verkehrslärm sei damals noch kein Problem gewesen. "Aber das wurde im Lauf der Jahre immer mehr."

Dass immer mehr Fahrzeuge auf der A 7 fahren, ist auch den Behörden bekannt. Der Ausbau von Illertissen bis etwa zum Rastplatz Buxachtal auf sechs Fahrspuren ist im Bundesverkehrswegeplan als "weitere Maßnahme" gelistet. Dann sollen dort auch Lärmschutzbauten errichtet werden. Baubeginn wird aber frühestens in zehn Jahren sein.

David Echtner dauert das zu lange. "Unsere Kinder sind jetzt zwei, in zehn Jahren sind sie zwölf. Sie werden ihre gesamte Kindheit mit dem Verkehrslärm aufwachsen." Die jungen Eltern haben ihr Schlafzimmer mittlerweile weg von der Autobahn in die andere Haushälfte verlegt und sich eine Klimaanlage gekauft, damit sie nachts die Fenster geschlossen halten können.

Lärm auf der Straße verursacht 57,6 Dezibel im Haus

Die beiden haben zudem eine Lärmmessung bei der Autobahndirektion Südbayern beantragt. Das Ergebnis: Im Obergeschoss kommen tagsüber 57,6 Dezibel an, nachts sind es 52,2. Die Grenzwerte liegen bei 67 und 57 Dezibel. "Allerdings sind die Werte für unser Haus nur berechnet – und zwar anhand einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Das ist nicht realistisch", bemängelt Dorothea Echtner.

Grundlage für die Berechnung sei zwar die Richtgeschwindigkeit, bestätigt Tobias Ehrmann von der Autobahndirektion. Entscheidend für den Verkehr sei allerdings ohnehin der langsamere Schwerverkehr.

Zwischenzeitlich setzen sich auch Politiker dafür ein, dass Anwohner an der A 7 besser vor dem Verkehrslärm geschützt werden. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder und sein Buxheimer Kollege Wolfgang Schmidt (beide CSU) nahmen dazu an einem Runden Tisch in München teil. Sie forderten zumindest ein nächtliches Tempolimit. Bereits fest steht, dass ab dem Jahr 2022 Flüsterbeton auf der A 7 ausgebracht werden soll.

David Echtner: "Das war hier wie im Paradies"

Ein Leben ohne Verkehrslärm im Memminger Westen konnte Familie Echtner während des ersten Lockdowns im Frühjahr für wenige Wochen genießen. "Im März war das hier wie auf einem Einödhof. Es war nichts los", sagt David Echtner. Er schaut auf seinen Garten und ergänzt: "Da war das hier wie im Paradies."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen