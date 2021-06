Pilot verweigert sieben Fluggästen den Mitflug

Am Flughafen Memmingen hat ein Pilot sieben Passagieren den Mitflug verweigert. Polizisten holten die Betroffenen aus dem Flugzeug.

Sieben Fluggästen ist am Flughafen Memmingen der Mitflug verweigert worden. Grund dafür war laut Polizei das "untragbare Verhalten" der Betroffenen. Bei der Gepäckaufgabe am Schalter wurde festgestellt, dass die Personen Übergepäck dabei hatten, den Aufpreis dafür aber nicht bezahlen konnten. Nach längeren Diskussionen lenkten die Mitarbeiter der Airline schließlich ein und ließen die Fluggäste trotz Übergepäcks in den Flieger.

Diskussion kommt im Flugzeug erneut auf

Im Flugzeug dann ging die Diskussion um das Übergepäck laut Polizei erneut los, weshalb der Pilot die Gäste schließlich des Flugzeugs verwies. Beamte der Grenzschutzpolizei holten die Personen aus dem Flugzeug und begleiteten sie aus dem Flughafengelände hinaus. (AZ)

