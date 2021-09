Memmingen

vor 33 Min.

Steinwürfe auf Allgäuer Autobahn: Mann droht lange Haftstrafe

Plus In Memmingen ist ein 42-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er Steine auf die Autobahn geworfen haben soll. Was ihm droht - und wie er vor Gericht auftrat.

Von Johannes Schlecker

Seit Dienstag muss sich ein mutmaßlicher Steinewerfer vor dem Memminger Landgericht verantworten. Der 42-Jährige wird in drei Fällen beschuldigt, Steine von Autobahnbrücken auf Fahrzeuge geworfen zu haben, die auf der A96 bei Memmingen unterwegs waren. Dabei wurde zwar niemand verletzt, doch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den Tod der Fahrzeuginsassen „billigend in Kauf genommen“ hat. Daher steht der 42-Jährige wegen versuchten Mordes in drei Fällen vor dem Landgericht. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

