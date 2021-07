Urteil im Fischertagsprozess gefallen: Frauen dürfen fischen

Das Landgericht hat entschieden: Frauen dürfen künftig beim Fischertag in Memmingen fischen. Die Berufung wurde abgelehnt.

Das Ausfischen beim Fischertag in Memmingen war über Jahrzehnte hinweg den Männern vorbehalten. Dagegen klagte eine Frau wegen Diskriminierung im vergangenen Sommer - mit Erfolg. Der Fischertagverein wollte das Urteil nicht akzeptieren und ging in Berufung.

Wehrte sich gegen Männerbastionen bei Vereinsveranstaltungen: Christiane Renz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Aber jetzt steht fest: Das Landgericht Memmingen hat am Mittwoch das Urteil vom August 2020 bestätigt. Frauen dürfen beim Fischertag künftig mit in den Bach jucken. "Die Klägerin hat einen Anspruch, in die Vereinsuntergruppe der Stadtbachfischer aufgenommen zu werden und darf beim jährlichen Ausfischen des Stadtbachs nicht wegen ihres weiblichen Geschlechts ausgeschlossen werden", heißt es im Berufungsurteil.

