vor 16 Min.

Mensch übergießt sich bei Demo gegen Sicherheitskonferenz mit Benzin

Die Polizei vor dem Tagungshotel "Bayerischer Hof": Bei einer Demo am Rande der Sicherheitskonferenz in München hat sich ein Mensch mit Benzin übergossen.

Am Rande der Demo gegen die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich ein Mensch mit Benzin übergossen. Zum Motiv der Person ist aktuell noch nichts bekannt.

Ein Mensch hat sich am Rande einer Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag mit Benzin übergossen. Ob es ein Demo-Teilnehmer war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Er erlitt Verletzungen wegen giftiger Dämpfe und kam ins Krankenhaus.

Demo gegen Münchner Sicherheitskonferenz: Mensch übergießt sich mit Benzin

Unklar war, ob er versucht hatte, sich anzuzünden. Zunächst sei die medizinische Behandlung im Vordergrund gestanden, sagte ein Sprecher. Details zur Identität lagen zunächst nicht vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Person, welche sich bei der Versammlung mit Benzin übergossen hat, wird aufgrund der giftigen Dämpfe derzeit medizinisch versorgt.



Die Motivation der Person ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen. Weiteres folgt.#muc1502#siko — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 15, 2020

Bei der Sicherheitskonferenz kommen am Wochenende etwa 40 Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister in München zusammen. Ein Aktionsbündnis hatte zu Protesten gegen die Großveranstaltung aufgerufen. Zu der Demonstration am Samstag wurde mit etwa 4000 Menschen gerechnet. (dpa/lby)

