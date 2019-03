11.03.2019

„Mensch, wo bist Du?“

Woche der Brüderlichkeit eröffnet

Zum Auftakt der jüdisch-christlichen Woche der Brüderlichkeit am Sonntag in Nürnberg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen: „Wer ein freiheitliches, ein lebenswertes Land will, der muss einstehen, der muss aufstehen gegen Antisemitismus in jeder Form – wir wollen das nicht dulden in unserem Land.“ Es sei zwar die Verantwortung des Staates, die Sicherheit und Freiheit jüdischen Lebens zu garantieren, „aber es ist auch die Verantwortung der Gesellschaft und jedes Einzelnen“. Die Woche der Brüderlichkeit soll seit 1952 den religiösen Dialog zwischen Juden und Christen sowie die Erinnerung an den Holocaust fördern. Sie steht heuer unter dem Motto „Mensch, wo bist Du? Gemeinsam gegen Judenfeindschaft“. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und das Netzwerk für Demokratie und Courage sind für ihr Engagement zur Verständigung zwischen Juden und Christen ausgezeichnet worden. Die Organisationen mit Sitz in Berlin und Dresden erhielten die Buber-Rosenzweig-Medaille. (dpa)

