Vor der Landtagswahl: Merkel diskutiert im Allgäu mit Gästen Bayern

Der einzige Auftritt der Bundeskanzlerin in Bayern vor der Landtagswahl wird immer konkreter. Das ist im Allgäu geplant.

Der einzige Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel im bayerischen Landtagswahlkampf bekommt neue Dimensionen. Merkel wird am 30. September in Ottobeuren eine halbstündige Grundsatzrede zu Europa halten und sich anschließend sogar noch der Diskussion mit Besuchern stellen. Ministerpräsident Markus Söder wird unmittelbar vor Merkel sprechen. Thema seines viertelstündigen Grußwortes: Bayern und Europa.

Angela Merkel in Ottobeuren: Theo Waigel moderiert Fragerunde

Das berichtet der Mitinitiator des Europa-Symposiums, der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel auf Anfrage. Waigel wird auch die Fragerunde mit Angela Merkel moderieren. Die europapolitische Veranstaltung kann sich zudem mit einem neuen Gast schmücken, der seit Dienstag viele Schlagzeilen macht: Manfred Weber, derzeit noch Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament und möglicher neuer EU-Kommissionspräsident, kommt ebenfalls in die Benediktinerabtei Ottobeuren. Der CSU-Politiker wird das Schlusswort der Veranstaltung sprechen. „Ottobeuren wird an diesem Tag zum Mittelpunkt Europas“, sagt Theo Waigel.

Im Anschluss an das Symposium gibt es ein Konzert. Das Symphonieorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks spielen in der Basilika Mendelssohn Bartholdys „Paulus“. Mehr als 2000 Zuschauer werden dazu erwartet. Die Konzertreihe hat eine jahrzehntelange Tradition. Sie lockt immer wieder prominente Gäste an: Franz Josef Strauß war hier, der amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank.

Auch Angela Merkel war schon einmal da, im Jahr 2003. Damals allerdings noch als CDU-Vorsitzende. Ein neuer Besuch war nach Angaben Waigels bisher immer aus Zeitgründen gescheitert.

