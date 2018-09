vor 33 Min.

Merkel und Söder beim gemeinsamen Wahlkampfauftritt im Allgäu Bayern

Kommt am Sonntag in Allgäu: Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Sonntag zu ihrem bisher einzigen gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Markus Söder. Es soll um Europa gehen.

Die Landtagswahl in Bayern findet am Sonntag, 14. Oktober 2018, statt.

Laut Umfragen droht der CSU der Verlust der absoluten Mehrheit.

SPD, AfD und Grüne haben Chancen, stärkste Oppositions-Partei zu werden.

Ergebnis, Ablauf, Briefwahl: Hier gibt es Infos rund um die Bayern-Wahl.

Wahl 2018 in Bayern: News zur Landtagswahl

29. September: Merkel und Söder sprechen im Allgäu über Europas Zukunft

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprechen am Sonntag (13 Uhr) im Allgäu über Europas Zukunft. Die beiden sind zu Gast bei einer Veranstaltung zur Europapolitik im Kloster Ottobeuren im Unterallgäu. Dabei dürfte es nicht nur um die innenpolitische Lage in den europäischen Staaten gehen, sondern auch um die Herausforderungen der Migrationspolitik. Neben Merkel und Söder wird der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), erwartet. Eingeladen hat die drei Spitzenpolitiker der frühere Bundesfinanzminister und Ex-CSU-Chef Theo Waigel.

Parallel zu dem Besuch will die AfD in der schwäbischen Gemeinde demonstrieren, außerdem sind zwei Gegendemonstrationen zu dem AfD-Auftritt angemeldet. Die CSU-Spitze und auch Söder waren im Juni und Juli im Flüchtlingsstreit auf deutliche Distanz zu Merkel gegangen. Söder soll vor Vertrauten eine Unterstützung Merkels für die Landtagswahl mit den Worten abgelehnt haben: "Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler." Mit dem Bundeskanzler meinte er Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz.

Schafft es die Linke in den Landtag?

Die Umfrage für die Landtagswahl in Bayern prognostiziert Historisches: So sagt der aktuelle Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks der CSU ebenso wie der SPD Negativrekorde voraus, die den Sozialdemokraten sogar die Teilnahme am TV-Duell kostete. Aber auch eine andere Zahl wird heftig diskutiert: Kann die Linke mit fünf Prozent (plus x) in gut zwei Wochen tatsächlich in den bayerischen Landtag einziehen?

Während die Partei in anderen Bundesländern und auch im Bund schon lange in den Parlamenten angekommen ist, fristet sie in Bayern noch immer ein eher unscheinbares Dasein. Als die Linke 2008 bei der Wahl 4,3 Prozent erreichte, wuchs die Hoffnung erstmals. Doch vor fünf Jahren folgte die Enttäuschung: gerade einmal 2,1 Prozent wurden erreicht.

Ates Gürpinar, Spitzenkandidat der Linken zur Landtagswahl, hebt den Daumen. Am 14. Oktober könnte die Linke erstmals in den Landtag in München einziehen. Bild: Lino Mirgeler, dpa

Neue Wahl, neues Glück, könnte man daher jetzt meinen. Doch längst wird auch in der CSU gesehen, dass sich im vermeintlich durch und durch bürgerlichen Bayern immer mehr Menschen ernsthaft vorstellen können, am 14. Oktober links zu wählen. "Unser Einzug in den Landtag wäre die Höchststrafe für die CSU", fasst es Spitzenkandidat und Landeschef Ates Gürpinar dieser Tage zusammen. "Und nicht nur die CSU, auch SPD und Grüne würden dann erkennen, dass sie seit Jahren eine falsche Politik gemacht haben."

So sehr die Linke mit ihren rund 3400 Mitgliedern im Wahlkampf Rückenwind und Motivation aus der Umfrage zieht, so wenig ist der Wert laut Gürpinar letztlich überraschend. "2017 bei der Bundestagswahl haben uns rund 450 000 Menschen in Bayern gewählt. Das gilt es also auf jeden Fall wieder zu erreichen", betont er und verweist auf die 6,1 Prozent seiner Partei im September 2017.

Ministerpräsident Markus Söder und seine CSU reagieren auf die guten Prognosen der Linken mit heftigen Attacken: Er wolle keinen Landtag, dominiert von "Kommunisten und Rechtsradikalen", ruft er auf dem CSU-Parteitag und warnt vor einem Ende der stabilen Demokratie, sollten sieben Parteien ins Parlament einziehen. Neben den TV-Duellanten CSU und Grünen wären dies auch SPD, Freie Wähler, FDP, AfD und besagte Linke.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

27. September: Gabriel erwartet Ablösung Seehofers als CSU-Chef nach Bayern-Wahl

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel geht davon aus, dass CSU-Chef Horst Seehofer nach der Landtagswahl am 14. Oktober abgelöst wird. "Damit rechnet er auch selbst. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel", sagte Gabriel am Donnerstag dem Sender SWR.

Ob dann allerdings Bayerns Ministerpräsident Markus Söder oder ein anderer CSU-Politiker sein Nachfolger werde, dafür kenne er "die CSU nicht gut genug".

Die CSU muss Umfragen zufolge bei der Landtagswahl mit herben Stimmenverlusten rechnen. Allerdings wird auch der SPD ein schwaches Ergebnis vorhergesagt. Gabriel sagte dazu, die bayerische SPD habe bei "Kommunalwahlen exorbitant gute Erfolge", etwa in Städten wie Nürnberg oder München.

Auf Landesebene gebe es dagegen nicht so starke Ergebnisse. Er selbst versuche im Wahlkampf die Menschen in Bayern davon zu überzeugen, "dass es ganz gut ist, wenn die CSU jetzt mal nicht auf der Regierungsbank sitzt".

Mit Blick auf die Streitigkeiten in der großen Koalition forderte Gabriel diese auf, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren, das Land "stabil zu halten". Dann würden Union und SPD auch wieder mehr Zustimmung bekommen.

Die Menschen erwarteten von einer großen Koalition, ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen. Wenn die Regierungsparteien diese "Minimalanforderung" nicht erfüllten, dann "wird das Vertrauen noch mehr schwinden" und "dann macht eine große Koalition auch keinen Sinn".

Gabriel warf den beteiligten Parteien vor, "Stellvertreterkriege" gegeneinander zu führen. Wenn etwa Seehofer sage, Migration sei die Mutter aller Probleme, dann ziele er eigentlich auf Merkel. "Und wenn die SPD über Herrn Maaßen geschimpft hat, dann hat sie eigentlich Herrn Seehofer gemeint".

Er habe aber nach wie vor Hoffnung, "dass alle Beteiligten um ihre Verantwortung wissen". Daher halte er es für richtig, wenn "CDU/CSU und SPD jetzt nochmal einen neuen Antritt" versuchen.

26. September: Söder und Hartmann liefern sich kämpferisches TV-Duell

Zweieinhalb Wochen vor der Bayern-Wahl haben sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann ein kämpferisches TV-Duell geliefert - unter anderem über die Wohnungs-, Umwelt- und Asylpolitik. Hartmann attackierte Söder etwa wegen des hohen Flächenverbrauchs im Freistaat. "Man braucht eine Politik, die denkt, bevor der Bagger kommt", forderte Hartmann. Söder hielt den Grünen im Gegenzug eine "Verbotskultur" vor: Diese wollten immer nur "alles verbieten und vorschreiben".

Die einstündige Sendung ist das einzige TV-Duell vor der Wahl am 14. Oktober. Es ist das erste Mal, dass der Bayerische Rundfunk keinen SPD-Kandidaten dazu eingeladen hat, sondern einen Grünen-Politiker. Der Sender begründete dies damit, dass die Grünen in den jüngsten Umfragen klar zweitstärkste Kraft waren - mit mehreren Prozentpunkten Abstand vor den Sozialdemokraten. Die CSU muss nach allen aktuellen Umfragen mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen. Eine ausführliche Kritik zum TV-Duell finden Sie hier.

CSU laut Umfrage nur noch bei 34 Prozent

Die CSU ist zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern in einer Umfrage weiter abgerutscht und muss mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen. In der Erhebung des Insa-Instituts für die Bild-Zeitung (Donnerstag) kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 34 Prozent - gegenüber Ende August ein Minus von zwei Punkten und im Vergleich auch ein Punkt weniger als bei jüngsten Befragungen anderer Institute. Die Grünen liegen auf Platz zwei mit 17 Prozent (plus 2 Punkte), gefolgt von der bislang nicht im Landtag vertretenen AfD mit unverändert 14 Prozent. Die SPD sackt auf 11 Prozent (minus 2), die Freien Wähler steigen auf 10 Prozent (plus 2). Die FDP würde am 14. Oktober den Einzug ins Parlament mit 6 Prozent knapp schaffen, die Linke mit 4 Prozent dagegen nicht.

Bei der Landtagswahl 2013 hatten die Christsozialen mit 47,7 Prozent die absolute Mehrheit geholt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bayern fordert Strafverfolgung von Volksverhetzern im Ausland

Volksverhetzer im Ausland sollen nach dem Willen von Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) künftig nach deutschem Strafrecht verfolgt werden können. "Unsere Strafverfolgungsbehörden müssen jeder Art von Antisemitismus mit aller Konsequenz und Härte begegnen können", sagte Bausback der Deutschen Presse-Agentur in München. Im Hinblick auf antisemitische Umtriebe dürfe es keine Strafbarkeitslücken geben, der Bund müsse schleunigst reagieren.

Konkret bezieht sich Bausbacks Vorschlag auf die Verfolgung von Straftätern, die etwa aus Deutschland ins Ausland reisen, um dort hierzulande verbotene - insbesondere volksverhetzende und antisemitische - Inhalte im Internet hochzuladen. Er appellierte an Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), einen entsprechenden im Juni von der Justizministerkonferenz geforderten Gesetzesvorschlag schnell vorzulegen. "Leider ist bislang nichts passiert. Strafbarkeitslücken in diesem Bereich sind inakzeptabel und eine Verhöhnung der Opfer."

Volksverhetzer im Ausland sollen nach dem Willen von Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) künftig nach deutschem Strafrecht verfolgt werden können. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

25. September: Bund unterstützt 365-Euro-Jahresticket für Bayern

Der Bund will Bayern bei der geplanten Einführung von 365-Euro-Jahrestickets in mehreren Großstädten unterstützen. Das berichtete Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag nach Beratungen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) im Kabinett in München. Scheuer habe hier die Unterstützung des Bundes zugesagt, auch finanziell. "Das ist ein wichtiges Signal", sagte Söder. Er hat angekündigt, dass Bus- und Bahnfahrer in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg in einigen Jahren nur noch 365 Euro für eine Jahreskarte zahlen sollen - also nur noch einen Euro pro Tag.

Zudem entlastet der Bund den Freistaat bei der Finanzierung der geplanten zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München: Eine eigentlich geplante Vorfinanzierung durch den Freistaat in Höhe von einer Milliarde Euro entfällt, der Bund übernimmt diesen Anteil nun direkt selbst. Damit stünden Bayern rund eine Milliarde Euro mehr für andere Projekte zur Verfügung, die ansonsten langfristig gebunden gewesen wären, hieß es. "Eine sehr, sehr gute Nachricht", sagte Söder.

Auch weitere Verkehrsprojekte wollen Bund und Freistaat gemeinsam vorantreiben, unter anderem den Ausbau der Bahnstrecke durchs bayerische Inntal Richtung Brenner. Scheuer und Söder versprachen dazu aber nun einen offenen und noch intensiveren Dialog mit den betroffenen Bürgern - und insbesondere noch stärkere Lärmschutzmaßnehmen. "Lärmschutz maximal", sicherte Scheuer zu. Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) betonte: "Der Lärmschutz ist der Schlüssel für die Akzeptanz - auf Bestandsstrecken und für den notwendigen Bau des Brenner-Nordzulaufs." Auf bayerischem Boden dürfe es keinen geringeren Lärmschutz geben als in Tirol.

Auch der Ausbau weiterer Bahnstrecken soll forciert werden. Im Bundesverkehrswegeplan werden nun mehrere Projekte neuerdings unter dem sogenannten vordringlichen Bedarf aufgeführt. Darunter sind etwa der vollständige zweigleisige Ausbau zwischen München über Mühldorf nach Freilassing und die Strecke zwischen Landshut und Plattling. Die Projekte könnten nun zügig finanziert und umgesetzt werden, hieß es.

24. September: CSU bleibt in Umfrage weiter im Tief

Drei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl steckt die CSU einer Umfrage zufolge weiter in einem Tief. Die Christsozialen kommen demnach nur auf 36 Prozent, ein leichter Anstieg von rund 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zur Erhebung vor zwei Wochen. Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag unserer Redaktion mit Spiegel Online durchgeführt.

Für die Grünen läuft es weiter gut. Die Partei konnte sich um 1,4 Punkte auf 17,9 Prozent verbessern und hat damit ein neues Rekordhoch in der Umfrage erreicht. Sie bleibt zweitstärkste Kraft. Die AfD lag dahinter und hat sich geringfügig auf 13,2 Prozent verschlechtert. Die SPD verliert ebenfalls leicht und liegt derzeit bei 12,1 Prozent.

Die Freien Wähler steigern sich um einen halben Punkt auf 8,6 Prozent und wären weiterhin im Landtag. Die FDP wackelt, sie würde laut der Umfrage mit ihren nur noch 5 Prozent (-0,8 Punkte) gerade in das Parlament zurückkehren. Die Linke liegt hingegen mit 3,3 Prozent weiterhin deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Mehr zu unserer exklusiven Umfrage erfahren Sie hier.

20. September: Immer mehr Bayern nutzen die Briefwahl

Die Zahl der Briefwähler steigt in ganz Deutschland seit Jahren an. Der Hauptgrund für die Entscheidung zur Wahl daheim statt im Wahllokal: Urlaub. Fast 22 Prozent der Befragten nannten einer infratest-dimap-Umfrage von 2015 zufolge diesen Grund. Gleich danach folgten Bequemlichkeit (19,3 Prozent), mögliche Abwesenheit am Wahltag (17,6 Prozent) und Termin am Wahltag (17,6 Prozent). 13,4 Prozent wollten einfach gern ungestört zu Hause wählen. Krankheit gaben nur 5,0 Prozent der Befragten an.

Die meisten Briefwähler gibt es in Bayern. Etwa 37 Prozent aller Wähler im Freistaat haben dem Landesamt für Statistik zufolge bei der Bundestagswahl 2017 und der Landtagswahl 2013 ihre Kreuze lieber daheim als im Wahllokal gemacht. Und die Tendenz ist auch hier steigend.

Die Briefwahl gibt es in Deutschland seit 1957. Damit sollte allen Menschen - vor allem älteren, kranken und behinderten - die Teilnahme an der Wahl ermöglicht werden. Nicht einmal fünf Prozent nutzten das seinerzeit. Seitdem ist die Briefwahlbeteiligung stetig angestiegen.

Bis 2012 musste in Bayern zudem gut begründet werden, warum man nicht persönlich im Wahllokal erscheinen kann. Für die Bundestagswahl wurde das bereits 2008 abgeschafft. Darauf wurde zum einen verzichtet, weil ohnehin kaum kontrolliert wurde, ob die Begründungen auch stimmten. Zum anderen habe der Gesetzgeber erkannt, dass "immer weniger Menschen bereit und in der Lage sein dürften, ihre individuelle Lebensgestaltung einzuschränken, um im "eigenen" Wahllokal wählen zu können", heißt es zudem vom Büro der Landeswahlleitung.

Grüne fordern Milliarden-Offensive für den Wohnungsbau in Bayern

Wie im Bund wollen auch die Grünen im bayerischen Landtag mit einer milliardenschweren Offensive die Wohnungsnot im Freistaat angehen. Ein am Donnerstag in München vorgestellter Zehn-Punkte-Plan sieht unter anderem vor, in den kommenden fünf Jahren 50.000 Wohnungen mit Sozialbindung zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um Wohnungen, die wegen einer öffentlichen Förderung beispielsweise für eine gewisse Zeit nur für eine sozialverträgliche Miete vergeben werden dürfen. Zudem soll es jährlich eine Milliarde Euro für Wohnraumförderungen und ein Vorkaufsrecht für Kommunen geben, damit mehr Mietwohnungen und Bauflächen in den öffentlichen Bestand kommen.

Der Chef der Grünen-Landtagsfraktion, Ludwig Hartmann, betonte mit Blick auf Bayern, dass die CSU-Politik an der Lebensrealität der Menschen vorbei gehe. In Städten wie München sei der Erwerb von Wohneigentum längst nicht mehr für Normalverdiener möglich. Hier gehe es vielmehr darum, überhaupt noch ein Dach über dem Kopf zu haben. Um mehr Wohnungen bauen zu können, müssten die Häuser höher gebaut werden. Bestehende Sozialbindungen müssten verlängert werden und dürften nicht einfach auslaufen. Bayern benötige jährlich 70.000 neue Wohnungen. "Wir brauchen eine Vorfahrt für den sozialen Wohnungsbau", betonte der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Mistol.

Die Grünen haben in München einen Zehn-Punkte-Plan gegen die Wohnungsnot in Bayern vorgestellt. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

19. September: Landtag wird so groß wie nie - bis zu 215 Abgeordnete

Die Landtagswahl im Oktober wird voraussichtlich einen historischen Rekord nach sich ziehen: Nach Berechnungen des Online-Portals Election.de könnten 35 zusätzliche Abgeordnete in den Landtag einziehen - 215 anstelle der bisherigen 180. So viele Abgeordnete saßen in der knapp 200-jährigen Geschichte des Landtags noch nie in Bayerns Parlament. Der Grund: Es sind außergewöhnlich viele Überhang- und Ausgleichsmandate zu erwarten, wie Election-Inhaber Matthias Moehl erläutert. Denn die CSU wird wahrscheinlich fast alle der 91 Direktmandate gewinnen - knapp die Hälfte der regulären 180 Sitze.

Bliebe es bei 180 Sitzen, wäre die CSU damit im Landtag stark überrepräsentiert. Der Gesamtstimmenanteil der Christsozialen jedoch wird nach allen Umfragen weit niedriger ausfallen. Nach den jüngsten Erhebungen liegt die CSU zwischen 35 und 36 Prozent - ein historischer Tiefstand. Und da die Sitzverteilung den Stimmanteilen der Parteien entsprechen soll, wird die Diskrepanz durch Überhang- und Ausgleichsmandate ausgeglichen. Auch in den Parteien selbst wird gerechnet. Ein Fachmann in einer Münchner Parteizentrale, der nicht zitiert werden möchte, ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie Moehl: Er rechnet mit 213 Mandaten.

Bisheriger Höchststand: 204 Sitze - so viele Abgeordnete hatte der Landtag von 1950 bis 2003, bevor die reguläre Zahl der Mandate auf 180 verringert wurde. Überhang- und Ausgleichsmandate gab es überhaupt erst einmal, von 2008 bis 2013 saßen 187 Volksvertreter im Maximilianeum.

Die Landtagsverwaltung beteiligt sich an Rechenspielen nicht: Es gebe Möglichkeiten, mehr Sitze im Plenarsaal einzubauen, sagt ein Sprecher. "Wir stellen aber keine Modellrechnungen auf und wollen dem Bürgervotum nicht vorgreifen." Doch lässt sich ohne Weiteres die Prognose wagen, dass künftig drangvolle Enge im Münchner Maximilianeum herrschen wird: Im Plenarsaal sind bisher 180 feste Sitze eingebaut. Von 1950 bis 2003 hatte der Landtag 204 Abgeordnete, doch in der Zwischenzeit wurde der Plenarsaal modernisiert und die Zahl der Sitze reduziert. Und abgesehen davon brauchen Abgeordnete auch Büros - und der Büroraum ist bisher schon knapp.

Zum älteren Teil dieses Newsblogs gelangen Sie hier.

Themen Folgen