Messerangriff

vor 15 Min.

Täter von Würzburg "möglicherweise schuldunfähig"

Der Messerstecher war in den Monaten vor der Tat in einer Obdachlosenunterkunft im Würzburger Stadtteil Zellerau gemeldet.

Plus Der 24-Jährige ist nicht mehr im Gefängnis, er könnte schuldunfähig sein. Nun sollen zwei renommierte Sachverständige den Täter untersuchen.

Von Benjamin Stahl und Manuela Göbel

Der 24-jährige Somalier, der am 25. Juni in Würzburg drei Frauen mit einem Messer getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt hat, ist nicht mehr im Gefängnis. Am Dienstag wurde er auf Anordnung des Amtsgerichts Würzburg in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das LKA mit. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich bei der Klinik nicht um eine Einrichtung in Unterfranken.

