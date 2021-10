Messerattacke

vor 4 Min.

Frau verblutete bei der Nachbarin: Mann aus Wolznach verurteilt

Plus Ein heute 41-jähriger Hausmeister ist in Ingolstadt zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte seine Lebensgefährtin niedergestochen.

Von Andreas Müller

Er hat fast die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Am Freitag hat ihn das Landgericht Ingolstadt wegen Totschlags zu weiteren elf Jahren verurteilt: Der heute 41-jährige Hausmeister hat nach Überzeugung des Gerichts seine 38-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) im September vergangenen Jahres mit 14 Messerstichen getötet. Das Opfer konnte sich mit dem 20 Zentimeter langen Küchenmessers im Rücken noch zu einer Nachbarin schleppen, wo sie verblutete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen