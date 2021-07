Geheimdienste sollen bei der Aufklärung in Würzburg helfen

Plus Wie die Ermittler herausfinden wollen, ob der Messerangreifer von Würzburg ein islamistisches Motiv hatte. Landtag debattiert, warum der Somalier nicht abgeschoben wurde.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) sieht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Messerattacke in Würzburg keine greifbaren Hinweise für islamistische Aktivitäten oder Kontakte des 24-jährigen Täters aus Somalia. Der Verfassungsschutz sei hier aktiv, auch ausländische Nachrichtendienste seien um Hilfe gebeten worden, berichtete Herrmann am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags – bislang allerdings offenbar ohne konkrete Ergebnisse.