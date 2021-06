Messerattacke in Würzburg

Würzburg nach dem Messerangriff: Tiefe Trauer und die Suche nach dem Warum

Plus In Würzburg sticht ein 24-Jähriger wahllos Menschen nieder. Über eine Tat, die schockiert. Einen Gerichtstermin, den sein Pflichtverteidiger als „Albtraum“ bezeichnet. Und einen heldenhaften Kellner.

Von Michael Czygan, Thomas Fritz, Manuela Göbel, Ernst Lauterbach, Benjamin Stahl, Manfred Schweidler und Daniel Wirsching

Helmuth Andrew arbeitet am Samstagnachmittag. Als Kellner in den Weinstuben des Juliusspitals im Herzen von Würzburg bedient er die Gäste. Wie am Freitag. Jenem Tag, an dem mitten in der unterfränkischen Stadt etwas passierte, das Trauer und Wut auslöste. Und über das man noch lange sprechen wird: der Messerangriff von Würzburg.

