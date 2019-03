30.03.2019

Messerattacke auf Ehepaar in Donauwörth

Die Opfer schweben in Lebensgefahr

Eine grausame Gewalttat hat sich am Freitagvormittag in Donauwörth ereignet: Ein 33-jähriger Mann hat dort ein Ehepaar mit einem Messer attackiert. Der Mann und die Frau erlitten dabei schwerste Verletzungen. Beide schweben in akuter Lebensgefahr.

Die Polizei wurde am Morgen von Anwohnern informiert, dass im Innenhof eines Anwesens in der Bahnhofstraße ein Mann auf ein Ehepaar einschlage und auch ein Messer dabei habe. Mit diesem stach der 33-jährige Mann aus Guinea laut Polizei dann mehrfach auf den 49-jährigen Mann und dessen 43-jährige Frau ein. Das Ehepaar indischer Herkunft wurde schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Der Angreifer konnte festgenommen werden. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Der Festgenommene wurde am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der 33-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (AZ)

