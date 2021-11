Messerattacke in ICE von Regensburg nach Nürnberg: Mehrere Verletzte

Bei einer Messerattacke in einem ICE von Regensburg nach Nürnberg wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In einem ICE in Bayern wurden am Samstag mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz unserer Redaktion bestätigte, war es gegen 9.30 Uhr zu der Messerattacke in der Bahn gekommen.

Messerattacke in ICE in Bayern: Polizei nimmt Mann fest

Kurz darauf habe die Polizei einen Mann festnehmen können. Es bestehe keine Gefahr mehr. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar.

Der ICE steht nun am Bahnhof in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg ist aktuell gesperrt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte: "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten." Mehr Informationen folgen an dieser Stelle. (mit dpa)