Messerattacke in Würzburg

vor 24 Min.

Terrorismusexperte: Spontane Aktion eines Einzeltäters ist kaum zu verhindern

Plus Was war das Motiv der Bluttat in Würzburg? Noch laufen die Ermittlungen zu dieser Frage. Peter Neumann liefert im Interview eine erste Einordnung der Tat.

Von Benjamin Stahl

Es ist eine der großen noch ungeklärten Fragen rund um die Bluttat in Würzburg: Warum stürmte der Täter los, tötete drei Frauen und verletzte mehrere Menschen schwer? Im Interview erklärt der aus Würzburg stammende Terrorismusexperte Prof. Peter Neumann, warum er Zweifel daran hat, dass der 24-jährige Somalier aus rein ideologischen Gründen gemordet hat.

