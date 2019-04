18:13 Uhr

Messerstiche auf 15-Jährige: Polizei fasst Verdächtigen

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter im Kreis Cham in der Oberpfalz auf eine 15-Jährige eingestochen. Die Polizei sucht einen blonden Mann.

In der Oberpfalz hat ein Unbekannter ein 15-jähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen. Nun fahndet die Polizei nach einem blonden Verdächtigen.

Nach Stichen auf eine 15-Jährige in der Oberpfalz hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Die Jugendliche hatte am Dienstagmittag in Frahelsbruck bei Lam (Landkreis Cham) bei Anwohnern geklingelt und um Hilfe gebeten.

Sie sei von einem blonden Mann auf der Straße angegriffen worden - möglicherweise mit einem Messer. Der Täter sei dann mit einem älteren blauen Kleinwagen geflüchtet.

Kreis Cham: Unbekannter sticht auf 15-Jährige ein und flieht

Der Rettungsdienst stellte Stichverletzungen bei der 15-Jährigen fest, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus; sie befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei leitete zugleich eine Großfahndung unter anderem mit einer Hundestaffel und einem Hubschrauber ein und entdeckte nach etwa drei Stunden das Auto des mutmaßlichen Täters.

Kurz darauf wurde der 24 Jahre alte Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Cham festgenommen. Weitere Angaben, auch zum Motiv, wollte die Polizei mit Hinweis auf die Ermittlungen zunächst nicht machen. (dpy/lby)

Themen Folgen