vor 47 Min.

Michelau: 18-Jährige wird in Autotür eingeklemmt und verletzt

In Michelau ist eine 18-Jährige von einem Auto in der Tür ihres Wagens eingeklemmt worden. Die Unfallverursacherin roch laut Polizei nach Alkohol.

Eine 49-Jährige hat beim Ausparken eine Fahrzeugtür erwischt und eine Frau zwischen der Tür und dem Auto eingeklemmt. Die 49-Jährige fuhr am Samstag in Michelau (Landkreis Lichtenfels) mit ihrem Auto rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeitgleich wollte eine 18 Jahre alte Beifahrerin aus einem Auto aussteigen, das vor der Ausfahrt stand. Die 49-Jährige stieß beim Rückwärtsfahren gegen die Beifahrertür und klemmte die junge Frau zwischen der Fahrzeugtür und dem Auto ein.

Die 18-Jährige kam ins Krankenhaus. Da bei der 49 Jahre alten Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt worden sei, wurde ihr Blut entnommen. Ihr Führerschein sei sichergestellt worden. (dpa/lby)

