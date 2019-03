11:14 Uhr

Millionenschaden bei Brand eines Supermarktes

Beim Brand eines Supermarktes in Mittelfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Aus noch unbekannter Ursache sei das Gebäude in Bechhofen (Landkreis Ansbach) in der Nacht zum Montag in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Dach einstürzte. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (dpa/lby)

