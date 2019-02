07:08 Uhr

Mindestens 100.000 Euro Schaden bei Lagerhallen-Brand Bayern

Im Landkreis Weilheim-Schongau hat in der Nacht auf Mittwoch ein Brand in eine Lagerhalle gewütet. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Brand in einer Lagerhalle hat in Habach (Landkreis Weilheim-Schongau) mindestens 100.000 Euro Schaden verursacht. Das Feuer war gegen 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch im Ortsteil Dürnhausen ausgebrochen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Das Gebäude und darin gelagerte Maschinen wurden stark beschädigt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. (dpa, lby)

