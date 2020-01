vor 16 Min.

Minister Hans Reichhart kündigt heute seinen Rücktritt an

Exklusiv Hans Reichhart möchte voll in den Kommunalwahlkampf im Landkreis Günzburg einsteigen. Sein Amt als bayerischer Bau- und Verkehrsminister legt er nieder.

Bayerns Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart wird nach Informationen unserer Redaktion bereits am heutigen Dienstag bei der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Seeon seinen Rücktritt aus der Staatsregierung zum 1. Februar bekannt geben.

Hans Reichhart war dann 14 Monate lang Minister

Nach nur 14 Monaten im Amt will sich der 37-jährige Schwabe von da an voll auf den Kommunalwahlkampf im Landkreis Günzburg konzentrieren. Reichhart kandidiert dort, wie mehrfach berichtet, für das Amt des Landrats. Über seine Nachfolge wird in der CSU heftig spekuliert. Die Entscheidung, wer Reichhart nachfolgt, liegt bei Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Bis vor kurzem hatte es in München geheißen, Reichhart könne bis zur Kommunalwahl am 15. März als Minister im Amt bleiben. Nun soll sein Rücktritt bereits früher erfolgen.

Neben Reichhart kandidieren vier weitere Bewerber im Kreis Günzburg

Der Christsoziale tritt im Landkreis Günzburg gegen eine ungewöhnlich große Zahl an Konkurrenten an. Insgesamt handelt es sich um fünf Bewerber, darunter Minister Reichhart und zwei Landtagsabgeordnete, die allesamt Landrat werden wollen.

Neben Reichhart kandidieren Maximilian Deisenhofer (Grüne), Gerd Mannes (AfD), Luise Bader (SPD) und Rudolf Ristl (Piraten). Amtsinhaber Hubert Hafner (CSU) tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Hafner ist seit mehr als 20 Jahren Günzburger Landrat - seit dem Jahr 1996. Den Posten möchte die CSU bei der Kommunalwahl im März unbedingt verteidigen. (jub/AZ)

