vor 17 Min.

Missbrauch: Fall weitet sich aus

Logopäde verging sich auch in Praxis an Kind

Von Benjamin Stahl und Manfred Schweidler

Das Ausmaß des Würzburger Kinderporno-Falls ist offenbar weitaus größer als bislang bekannt. Den Ermittlern ist es inzwischen gelungen, mindestens einen weiteren Tatort zu identifizieren. So soll der 37-jährige Logopäde nicht nur in einer Kindertagesstätte im Würzburger Stadtteil Heuchelhof Jungen sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben, sondern auch in seiner Praxis im Stadtteil Frauenland, hieß es bei einer Infoveranstaltung der Polizei für Eltern potenziell betroffener Jungen.

Die Ermittler führen derzeit mehrere solcher Treffen durch. Insgesamt hatten sie dazu Eltern von rund 500 Kindern eingeladen. Dabei sollen Eltern über den Ermittlungsstand informiert werden, deren Söhne zwischen 2011 und 2019 in den Praxen des Logopäden in Behandlung waren und zu diesem Zeitpunkt bis zu sechs Jahre alt gewesen sind. Offiziell sprechen die Ermittler bislang davon, dass die Zahl der „sicher identifizierten Opfer“ sich „im einstelligen Bereich“ bewege. Dass nun 500 Familien zu den Infoveranstaltungen geladen waren, macht das Ausmaß der Ermittlungen deutlich – und lässt weitere Opfer befürchten. Zudem kommen noch weitere Tatorte in Betracht. So sei es nicht auszuschließen, dass sich der 37-Jährige auch in einer zweiten Praxis, die er bis vor wenigen Jahren betrieb, an Jungen vergangen hat.

Die Taten des 37-Jährigen wurden im März bekannt. Nach drei Wochen in Untersuchungshaft hatte er sein Schweigen gebrochen und den Ermittlern die Namen von Opfern und Tatorten mitgeteilt. Vergangene Woche fand eine Vernehmung des Mannes statt, in der er nach Informationen dieser Redaktion Angaben gemacht hat, die vor Gericht verwertbar wären. Oberstaatsanwalt Christian Schorr will sich zu Ermittlungsdetails nicht äußern. Nur so viel: „Wir kommen gut voran.“ Man hoffe, noch in diesem Jahr Anklage erheben zu können.

