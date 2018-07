vor 53 Min.

Mit 1,8 Promille in Schlangenlinien über die A9 Bayern

Die Polizei hat am Sonntag bei Ingolstadt eine 40-Jährige aus dem Verkehr gezogen, die in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs war.

Eine in Schlangenlinien über die Autobahn fahrende alkoholisierte Frau hat die Polizei am Sonntag bei Ingolstadt aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest bei der 40-Jährigen ergab 1,8 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Die Frau war am frühen Sonntagmorgen auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs, wo sie "deutlich zwischen den Fahrspuren hin- und herpendelte", schreibt die Polizei. An der Anschlussstelle Ingolstadt Nord verließ die Frau die Autobahn und stellte ihr Fahrzeug ab. Daraufhin griffen die Beamten sie auf.

Auf die 40-jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (AZ)

