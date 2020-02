Mit Schleier in die Schule? So sind die Regeln in Bayern

Religionsfreiheit

vor 35 Min.

Mit Schleier in die Schule? So sind die Regeln in Bayern

Ein sogenannter Niqab lässt nur die Augen frei. In Bayern dürfen Schülerinnen sich im Unterricht nicht verschleiern. Bild: E. Daniels, dpa