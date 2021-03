vor 34 Min.

Mit interaktiver Karte: Diese Sterne-Restaurants gibt es in der Region

Der Guide Michelin zeichnet die besten Restaurants der Welt mit Sternen aus. Einige davon finden sich auch 2021 in der Region und ihrer Umgebung.

Die Corona-Pandemie stellte und stellt die Gastronomie vor große Herausforderungen -

auch Sterneköche und ihre Teams. Der Guide Michelin wählte auch dieses Jahr die besten unter ihnen aus und zeichnete sie mit einem, zwei oder sogar drei Sternen aus. Dafür besuchten Michelin-Inspektoren die Restaurants regelmäßig in den Zeitfenstern, in denen das während der Pandemie möglich war, sodass der Guide Michelin dieselbe Qualität habe wie jedes Jahr, wie es bei der diesjährigen Verleihung per Livestream am Freitag hieß.

Zwei Restaurants in der Umgebung stehen nicht mehr im Guide Michelin

Wer einmal einen Michelin-Stern erhält, der behält ihn nicht automatisch auf ewig. Die Sterne müssen jedes Jahr neu verdient werden. Die Restaurants in der Region in Schwaben, München und Ulm verteidigten ihre Sterne - es kamen aber auch keine neuen Sterne-Restaurants dazu. Anders als vergangenes Jahr, als ein Allgäuer zum jüngsten Sternekoch Bayerns wurde. In der Umgebung wurden vergangenes Jahr zwei Restaurants gelistet, die heute nicht mehr im Guide Michelin geführt werden: Das bisherige Münchner Zwei-Sterne-Haus "Tantris" wird derzeit saniert, nachdem der dortige Chef in Ruhestand gegangen war. Und das frühere Zwei-Sterne-Restaurant "Werneckhof by Geisel", ebenfalls in München, schloss im Sommer 2020. Nach wie vor gibt es in München mit dem "Atelier" eines der zehn Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland.

Unsere interaktive Grafik zeigt alle Sterne-Restaurants in der Region, in Ulm und München, wo sich besonders viele Spitzenrestaurants tummeln. Sie zeigt, welche Restaurants einen oder sogar mehr Sterne erhalten haben. (pwehr)

